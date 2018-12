De Vere, offerta per rilevare gestione Casinò

La società De Vere concept è "pronta con un'offerta per rilevare la gestione del Casino de la Vallée". Lo annuncia in una nota l'azienda fornitrice della casa da gioco valdostana. "Siamo pronti a fare un'offerta concreta per rilevare la gestione dell'intero blocco Casino più Hotel, siamo contrari a questa macelleria sociale, che mette in strada 275 famiglie", spiega.

"Certamente la cura semplicistica della proposta dal nuovo amministratore unico, - aggiunge - con l'aiuto di una politica che in sfregio di tutte quelle famiglie che avevano riposto nel Casino il proprio futuro, rischia di essere una via che depaupera il valore economico e sociale di una azienda che negli anni è stata il simbolo della Valle d'Aosta". Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato di cui il piano di risanamento non prevede la riassunzione, l'azienda si dice "disposta ad assumerli, se ci daranno modo di sviluppare il nostro piano industriale che, ripetiamo, salvaguarderebbe tutti i lavoratori".

"Essendo creditori nei confronti del Casinò - rimarca De Vere - abbiamo una voce in capitolo non indifferente nell'omologazione del concordato, e faremo di tutto nelle sedi opportune per portare avanti le nostre ragioni". "Ad oggi nessuno ci ha convocato anche se abbiamo un regolare contratto con la Casa da Gioco, - precisa l'azienda - speriamo che con la nuova Giunta il Socio sia più responsabile e corretto per il bene di tutto il comprensorio di Saint Vincent".