Da Uv via libera a nuova maggioranza

(ANSA) - QUART (AOSTA), 4 DIC - Con il via libera a maggioranza del Conseil fédéral dell'Union valdotaine (47 voti a favore, 22 contrari e 4 astensioni) prosegue il progetto politico che porterà nelle prossime ore alla presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva alla presidente della Regione Nicoletta Spelgatti. Progetto di cui fanno parte anche Alpe, Stella alpina, Union valdotaine progressiste e la consigliera Emily Rini. L'Uv ha anche indicato Mauro Baccega per l'assessorato alla sanità (con Albert Chatrian di Alpe che passa all'ambiente e risorse naturali) e Renzo Testolin per l'assessorato alle finanze e attività produttive.