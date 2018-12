Vigili fuoco, stessi rischi e stesso contratto

Torna d'attualità il dibattito sull'equiparazione contrattuale dei vigili del fuoco. "I pompieri valdostani - ha detto il comandante, Salvatore Coriale, durante le celebrazioni per Santa Barbara - si sono sempre distinti ed hanno ricevuto elogi ed encomi dalle istituzioni e dalla popolazione anche al di fuori del territorio regionale, svolgendo lo stesso lavoro ed assumendo gli stessi rischi dei colleghi del resto d'Italia. E pertanto, nel condividere le legittime richieste di avere anche lo stesso trattamento contrattuale, normativo e previdenziale, che hanno i colleghi nel resto d'Italia - province autonome di Trento e Bolzano comprese - auspico che si possa trovare in tempi brevi un'adeguata soluzione al problema anche tramite il tavolo tecnico appositamente istituito". Il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, ha detto: "Abbiamo istituito un tavolo tecnico anche per cercare di risolvere questa problematica annosa. Chiaramente voi non dovete guadagnare un euro meno degli altri vigili del fuoco".

Interventi aumentati 10% - E' aumentato di circa il 10 per cento il numero di interventi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nei primi 11 mesi del 2018: 2.100 rispetto ai circa 1.900 dello stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha spiegato il comandante, Salvatore Coriale, durante le celebrazioni per la patrona, Santa Barbara. Un incremento legato anche all'aumento delle operazioni per "dissesti idrogeologici, allagamenti ed esondazioni", con quasi 200 interventi rispetto ai 160 del 2017. In crescita anche gli interventi per incendio, 275 contro 240, e in calo le richieste per incidenti stradali (116, il 12 per cento in meno dell'anno scorso), per fughe di gas e sostanze inquinanti (61 quest'anno). Sono stabili i dati relativi alle altre tipologie di soccorso: dissesti statici (80), soccorso a persona, apertura alloggio, bonifica imenotteri (circa 700 in totale).