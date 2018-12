Skyway in rosa, omaggio a Giro d'Italia

Una cabina di Skyway - la moderna funivia sulle pendici del Monte Bianco - colorata di 'rosa' in omaggio al Giro d'Italia che nella primavera del 2019 transiterà in Valle d'Aosta. "E' la prima risposta del territorio - commenta l'assessore regionale allo sport e turismo, Claudio Restano - all'appello che abbiamo fatto come Regione per creare, in occasione della tappa valdostana del Giro d'Italia, una Valle d'Aosta che, con azioni promozionali, rifletta l'evento. Un evento che riteniamo possa essere per la Valle d'Aosta, tutta, un'occasione straordinaria per lanciare a livello internazionale la propria immagine turistica".

"Chiediamo a tutti i Comuni di fare sinergia - prosegue Restano - per lanciare quella che vogliamo definire la Tappa dei Campioni. Allo stesso tempo attorno a questa tappa vogliamo creare un circuito virtuale affinché gli appassionati ciclo amatori possano venire a confrontarsi sulle strade valdostane su di un percorso già epico e affascinante".