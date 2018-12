Bici come stile vita, incontro ad Aosta

"La bicicletta come stile di vita in montagna" è il titolo di un incontro in programma il 7 dicembre nella sala Viglino di palazzo regionale, ad Aosta, in occasione della Giornata internazionale della montagna (in programma l'11 dicembre). Ad aprire i lavori, alle 14,30, saranno il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, e l'assessore regionale allo sport, Claudio Restano. Interverranno anche il consigliere regionale Luca Distort, il teologo don Paolo Papone, il biker Marco Nicoletti, lo psicologo Daniele Vallet, i maestri di mountain bike Daniele Herin, Corrado Pedelì e Ettore Personettaz, e vari funzionari pubblici. In piazza Deffeyes sono previste attività di gioco per bambini.