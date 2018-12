Natale, più pattuglie carabinieri in Vda

(ANSA) - AOSTA, 03 DIC - I carabinieri della Compagnia di Aosta rafforzano la loro presenza sul territorio in vista delle festività natalizie per contrastare in particolare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alle pattuglie già previste è a disposizione di chi ne avesse necessità una stazione mobile in piazza Arco d'Augusto. Inoltre saranno impiegate le Sos, le squadre operative di supporto nate due anni fa a seguito delle minacce terroristiche e il cui impiego è disposto dal Comando generale dell'Arma. Nel più ampio quadro della stagione invernale, sono previsti dei servizi mirati al controllo e alla vigilanza nei comprensori sciistici di Courmayeur, Cogne, Etroubles, La Thuile e Pila, anche con l'impiego di personale specializzato proveniente da fuori regione. Analogamente, con l'apertura dei comprensori sciistici, la polizia di Stato ha dato il via al servizio di Sicurezza e soccorso piste a Breuil-Cervinia, Valtournenche, Courmayeur, La Thuile (e a Pila e Champoluc quando apriranno).