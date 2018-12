Gerandin, serve autoriforma enti locali

"Il sistema degli enti locali in questo momento deve avere la forza di autoriformarsi perché comunque è il sistema in cui la partecipazione del cittadino è più vicina al governo, dove ci sono delle responsabilità in capo ai sindaci che invece di diminuire crescono". Lo ha detto oggi il vice presidente della Regione, Elso Gerandim, intervenendo al congresso del Savt-Fp. "Bisogna che ci parliamo - ha aggiunto Gerandin - perché le risorse che vanno messe a disposizione devono risolvere i problemi nel più breve tempo possibile, ma nello stesso tempo devono essere gestite bene, siccome le disponibilità non sono infinite".