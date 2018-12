Ponte con Africa all'Artigiano in Fiera

(ANSA) - RHO (MILANO), 1 DIC - Le stime dello scorso anno indicavano in 150.000 persone al giorno i visitatori arrivati all'Artigiano in Fiera, il mercato più grande del mondo con più di 3000 espositori da oltre 100 Paesi che resterà aperto nei padiglioni di Fiera Milano a Rho fino al 9 dicembre. Probabile che l'edizione 2019, la 23/ della rassegna ormai storica che racconta il lavoro dell'uomo, farà segnare nuovi primati, dato che fin dall'apertura gli organizzatori hanno dovuto aumentare non di poco i varchi d'accesso previsti. Per la cerimonia inaugurale è stato scelto il tema di un ponte con l'Africa per presentare anche un progetto di cooperazione attraverso un'intesa con Egitto e Madagascar. "E' un tema vero - ha sottolineato il presidente di Ge.Fi. Antonio Intiglietta che organizza Artigiano in Fiera.- Bisogna decidere se il futuro della nostra umanità si costruisce costruendo barriere o ponti. Se vogliamo costruire ponti, bisogna investire nell'umanità nei giovani nelle donne nei paesi dove vivono".