Da Regione 200.000 euro per tappa Cdm Cogne

La Giunta regionale ha approvato la concessione di un contributo per il ritorno della Coppa del mondo di fondo a Cogne. "Ritengo sia doveroso evidenziare - spiega l'assessore allo sport, Claudio Restano - il contributo di 200.000 euro concesso all'Events di Cogne che andrà a coprire le spese per l'organizzazione delle due gare di sci nordico inserite nel calendario di Coppa del Mondo, in programma il 16 e 17 febbraio 2019. Mi sembra doveroso evidenziare che la Regione sta facendo la sua parte per promuovere lo sci nordico e per dare ai valdostani un posto in prima fila nelle competizioni mondiali". Il Governo regionale ha anche deliberato altri importanti provvedimenti per il settore degli sport invernali, tra cui la graduatoria per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo dello sci nordico: sono stati stanziati oltre 39.000 euro per i comprensori della Val Ferret, Courmarial (Fontainemore) e Gressoney La Trinité, che saranno impiegati per l'acquisto di mezzi e la messa in sicurezza delle piste.

"Riattivare sostegni a rifugi e bivacchi" - "Ritengo indispensabile la riattivazione dell'applicazione delle agevolazioni a sostegno dei rifugi alpini e dei bivacchi, che sono elementi funzionali e imprescindibili del nostro sistema turistico. La Giunta regionale con l'approvazione del bilancio finanziario per il triennio 2019/2021 ha stanziato 650.000 euro all'anno per le iniziative che si rendono necessarie per garantire l'agibilità delle strutture, con l'approvazione delle relative disposizioni applicative e della disciplina dei procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi a fondo perduto". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, Claudio Restano, intervenendo sul tema della concessione di contributi a rifugi e bivacchi, previsti dalla legge regionale 2/2004, ma sospesi proprio dal 2004 perché non trovavano copertura finanziaria.