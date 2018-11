Pulz, no condizioni per accordo con Uv

(ANSA) - AOSTA, 30 NOV - "Non sono informata sul fatto che c'è un incontro in corso. Sono rimasta a ciò che è stato detto nell'assemblea di giovedì dove ho preso una posizione chiara perché mi piace la trasparenza: non farò accordi con l'Union e accordi con la Lega. Non credo che questo in questo momento sia opportuno e non credo che ci siano le condizioni". Lo ha detto la consigliera Daria Pulz (Impegno civico) in merito alle trattative per la formazione di una nuova maggioranza regionale.

"In caso di accordo con i due altri consiglieri? Mi sentirei in grande imbarazzo se i colleghi decideranno di andare in quella direzione, faccio loro tanti auguri".