Obiettivi strategici Vda raggiunti 72%

(ANSA) - AOSTA, 30 NOV - Gli obiettivi strategici che l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta si è data nella scorsa legislatura sono stati raggiunti al 72 per cento, un risultato giudicato "positivo e soddisfacente", considerate le vicissitudini politiche che hanno prodotto tra il 2017 e il 2018 due cambi di presidenza (da Augusto Rollandin a Pierluigi Marquis e da quest'ultimo a Laurent Viérin) in cui gli obiettivi sono stati in parte ridefiniti. E' quanto emerge dalla relazione sulla performance conseguita dalla Giunta, redatta dal segretario generale della Regione Luigi Malfa e presentata ieri ad Aosta. Le aree strategiche di cui viene segnalato il tasso di realizzazione più basso sono quelle riguardanti l'Autonomia, rapporti con lo Stato e con l'Europa (43%); la Scuola, formazione e università (50%); Trasporti e viabilità (58%). La performance migliore segnalata è quella dei Lavori pubblici (100%).