La Torre, esaurito incarico Chatrian

(ANSA) - AOSTA, 30 NOV - "Con Chatrian abbiamo esaurito il confronto, è inutile incontrarsi 10 volte per raccontarci sempre le stesse cose. Nel rispetto totale dell'incarico affidato a Chatrian noi consideriamo conclusa questa fase. Siamo disponibili ad un governo istituzionale, guidato da Antonio Fosson, ma non a trazione dell'Alpe". Lo ha detto il vice coordinatore di Pour Notre Vallée, Leonardo la Torre, in merito all'evoluzione delle trattative per la formazione di una nuova maggioranza regionale.