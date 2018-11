Sci, 600 atleti al Memorial Fosson

(ANSA) - AOSTA, 29 NOV - Sono attesi 600 giovani atleti, provenienti dall'Italia, dalla Francia, dalla Gran Bretagna e quest'anno anche dalla Spagna, alla nona edizione del Memorial Fosson, trofeo di sci alpino in programma a Pila dall'11 al 13 dicembre, presentato oggi ad Aosta. Le squadre al via saranno 73. Il programma delle competizioni verrà confermato a poche ore dall'evento, rimangono invariate le discipline. Allievi e Ragazzi gareggeranno in un gigante e in uno slalom, con la terza prova che verrà stabilita in seguito. Verrà anche riproposto il parallelo riservato ai migliori otto atleti di ogni categoria, scelti con i giganti dei primi due giorni.