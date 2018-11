Autonomisti chiamano ancora Impegno civico, ma pronta opzione Fosson

Un ultimo tentativo per convincere i tre consiglieri di Impegno civico, o almeno due, a far parte di una maggioranza con Union Valdotaine, Uvp, Stella Alpina, Alpe ed Emily Rini del Gruppo Misto. Questo il compito che le commissioni politiche degli autonomisti hanno affidato nella tarda mattinata di oggi ad Albert Chatrian, capogruppo di Alpe, incaricato di costituire una Giunta alternativa a quella attuale. I tempi assegnati sono stretti, entro domani mattina al massimo. In caso di ulteriore fumata nera - è emerso - potrebbe essere non più rinviabile l'ipotesi di una 'soluzione istituzionale' della crisi, con una presidenza della Regione affidata ad Antonio Fosson, attuale presidente dell'assemblea regionale, anche in considerazione delle imminenti scadenze riguardanti l'iter di approvazione del bilancio regionale.