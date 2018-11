Ludopatia: proposta di legge in aula prossima settimana

(ANSA) - AOSTA, 29 NOV - La proposta di legge approvata oggi dalla quinta commissione per il contrasto alla ludopatia "passata a larghissima maggioranza, con la sola astensione dell'UV, verrà discussa già la prossima settimana, durante il Consiglio regionale del 5 e 6 dicembre, e rappresenterà un mezzo efficace per contrastare un fenomeno, quello della ludopatia e del gioco d'azzardo patologico, che, anche nella nostra regione, ha ormai assunto livelli critici". Lo affermano, in una nota congiunta, i gruppi consiliari Lega Vallée d'Aoste, Mouv', Movimento 5 Stelle, Impegno Civico, Alpe e GM-consigliera Rini, sottoscrittori della proposta. La norma anticipa i termini di entrata in vigore del rispetto delle distanze di 500 metri, dei locali in cui è consentito il gioco d'azzardo, dai luoghi sensibili, come per esempio le scuole e le strutture sanitarie e sociali.(ANSA).