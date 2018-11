Viérin, travisata realtà a scopo elettorale

"Il paradosso del travisare la realtà a scopi elettorali e l'irresponsabilità di chi 'governa', approvando un bilancio con il forte rischio di andare in esercizio provvisorio". E' quanto dichiara il consigliere Laurent Viérin in merito al documento contabile licenziato dall'Esecutivo. "Ci riferiamo - prosegue - alla questione dello sblocco del contratto regionale del pubblico impiego che qualcuno nei giorni scorsi ha cercato di fare passare come un risultato conseguito da questo Governo. La cosa ci fa sorridere e rappresenta bene il momento che stiamo vivendo, fatto di improvvisazione e di approssimazione, misto alla disperata ricerca di fare vedere che si fa qualcosa, nel nulla prodotto, che invece la realtà ci fa vedere. E nella irresponsabilità totale e di chi sta suonando sulla nave che affonda, proprio come l'orchestra del Titanic".