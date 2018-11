Uv-Uvp-Alpe-Ic, da Giunta provocazione su bilancio

"Oggi siamo rimasti attoniti dall'atteggiamento della Giunta regionale che, senza numeri ma sperando non si sa come nell'approvazione del bilancio, non ha avuto la lungimiranza di condividere prioritariamente almeno le linee generali dei documenti contabili, ma ha invece preferito mediatizzare questo fondamentale momento per l'Amministrazione regionale, cercando pretestuosamente di scaricare anche sulla seconda Commissione la responsabilità di approvare o meno un bilancio a scatola chiusa". Lo dichiarano i consiglieri Renzo Testolin (Uv), Laurent Viérin (Uvp), Patrizia Morelli (Alpe) e Daria Pulz (Ic). "Noi respingiamo al mittente questa provocazione, - aggiungono - e ricordiamo che l'eventualità di portare la Regione all'esercizio provvisorio sta in capo a questo Governo, che ha approvato un bilancio senza avere i numeri e senza ricercare le necessarie convergenze".