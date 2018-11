Pila rimanda apertura al 7 dicembre

Inizialmente prevista per sabato prossimo 1 dicembre, l'apertura del comprensorio sciistico di Pila è stata rimandata a venerdì 7 dicembre. Lo ha comunicato la società che gestisce gli impianti di risalita. "Nonostante le buone condizioni di innevamento nella parte alta del comprensorio, le elevate temperature hanno consentito di intervenire solo parzialmente con l'innevamento programmato per preparare le piste di rientro nella parte bassa", spiega la Pila spa in una nota.