Sindaci Vda, stop slot in locali pubblici

L'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge n.12 "Divieto di apertura di spazi per il gioco d'azzardo sul territorio regionale", presentata da Union valdotaine e Union valdotaine progressiste. Il provvedimento prevede la proibizione totale di apparecchiature elettroniche da gioco all'interno dei bar e di altri esercizi commerciali, consentendo il gioco d'azzardo solo nei locali destinati in via esclusiva a tale attività. "Le finalità - ha detto Franco Manes, presidente del Cpel - sono pienamente condivisibili. L'auspicio è che il legislatore, su questa tematica sociale e sanitaria così delicata, ponga delle regole definite e applicate da tutti". L'assemblea del Cpel si è invece astenuta sul disegno di legge n.11 - presentato da Lega, Mouv', Impegno civico, Alpe e M5S - considerandolo "non sufficientemente incisivo" e i cui contenuti erano sostanzialmente assimilati dall'altro testo.