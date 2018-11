Restano, momento meno propizio per crisi

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - "Il momento meno propizio per provocare una crisi è forse quello del bilancio, quindi per grande senso di responsabilità abbiamo portato avanti il bilancio nella consapevolezza che chi ci sarà avrà la possibilità di modificarlo, come è accaduto lo scorso anno quando nel mese di marzo il bilancio è stato stravolto". Lo ha detto l'assessore allo sport e turismo, Claudio Restano (Pnv), intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio. "Questo - ha poi precisato - al di là di chi ci potrà essere all'interno della nuova maggioranza come per esempio Pour Notre Valle, non è un segreto per nessuno neanche per il presidente".