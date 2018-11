Massi su strada, isolata Valsavarenche

A causa del crollo di alcuni massi è stata chiusa al traffico la strada regionale della Valsavarenche. L'evento si è verificato in località Fenille, "nella parte bassa della vallata, che per questo rimane al momento isolata. C'è una strada poderale, che però non è praticabile", spiega il sindaco, Giuseppe Dupont. La strada resta chiusa in attesa di un sopralluogo dei tecnici, atteso domattina.