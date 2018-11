Gerandin, no a esercizio provvisorio

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - "Lo spirito con cui noi abbiamo predisposto il bilancio era per cercare di evitare l'esercizio provvisorio". Lo ha detto il vice presidente della Regione e assessore all'agricoltura e ambiente, Elso Gerandin, durante la conferenza stampa di illustrazione del documento finanziario.

"La non approvazione di un bilancio e l'esercizio provvisorio non è un dispetto che si fa alla Giunta regionale o a una parte dei consiglieri che possono essere di una maggioranza che non c'è più - ha aggiunto - ma è la mela avvelenata che la politica può regalare ai valdostani". Secondo Gerandin "non c'è nulla di peggio dell'esercizio provvisorio, non è mai successo nella storia della Valle d'Aosta, significa che i Comuni non fanno i bilanci, significa che sono fermi gli investimenti, se vogliamo segnare la fine della Valle d'Aosta penso che non ci sia miglior strada che arrivare a esercizio provvisorio".