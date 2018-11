Chatrian, non voteremo bilancio Regione

"Non voteremo questo bilancio. Dal punto di vista politico riteniamo molto grave, da parte del Governo, scaricare un atto importante come il bilancio sapendo di non avere i numeri in aula per farlo approvare". Lo ha detto Albert Chatrian, capogruppo di Alpe, al termine di una riunione con i rappresentanti di Union valdotaine, Stella alpina e Union valdotaine progressiste. "Siamo disponibili a votare un altro bilancio - ha aggiunto - ma questo no. Non conosciamo i contenuti nè lo schema. E' imbarazzante".