Assenteismo, sì interdizione medico Usl

Il tribunale del Riesame di Torino ha disposto l'interdizione dall'esercizio della professione per 4 mesi del medico Vilma Tiziana Miodini, 57 anni, indagata di alterazione del cartellino e connessa truffa aggravata, peculato, varie fattispecie di truffa collegate, abuso d'ufficio e falso. Miodini è dirigente medico della struttura complessa Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Valle d'Aosta e si occupa anche delle visite per il rilascio di patenti. La misura cautelare era stata richiesta dalla pm Luca Ceccanti, ma era stata respinta al gip del tribunale di Aosta Giuseppe Colazingari. Il Riesame ha invece accolto l'impugnativa della Procura. L'efficacia della misura è subordinata al ricorso in Cassazione.