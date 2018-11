Presentato manifesto fiera Sant'Orso 2019

E' stata realizzata dalla grafica Marina Vettorato l'immagine della 1019/a Fiera di Sant'Orso, la più importante kermesse di artigianato dell'arco alpino che si svolgerà il 30 e 31 gennaio. Il manifesto è "un'illustrazione eseguita con tecnica che mescola pastelli, graffito e photoshop", che rappresenta Sant'Orso nell'atto di occuparsi degli uccellini ai quali, dice la leggenda, dava da mangiare d'inverno. Gli uccellini sono stilizzati a forma di cuore "a ricordare l'altruismo del presbitero Orso verso i poveri e i deboli", ma anche "l'amore degli artigiani per il loro lavoro manuale e artistico". Inoltre, "il Santo fluttua tra la neve bianca e gelata e il cielo di sfondo, ruvido come la corteccia e rosso come il fuoco acceso e il vino caldo". Il manifesto è stato esposto in anteprima durante l'inaugurazione del Marché Vert Noel.