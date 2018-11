Legambiente, torrenti già sfruttati

I torrenti valdostani sono già sfruttati al 70-80% a scopo idroelettrico e molti anche al 100%.

Lo scrive Legambiente Valle d'Aosta in una lettera rivolta al senatore Albert Laniéce (Autonomie) che nei giorni scorsi ha rivolto un appello al Governo affinché modifichi il nuovo Decreto sugli incentivi alle energie rinnovabili in favore del settore della produzione idroelettrica.

Secondo Legambiente l'appello "potrà essere sicuramente utile alle imprese dell'idroelettrico che vogliono raschiare il barile e derivare quella poca acqua che resta nei nostri torrenti" e "sarà ininfluente nei confronti delle comunità che potranno continuare a costruire nuovi impianti sulle loro condotte ricevendone gli incentivi". "Difficilmente condivideranno il suo appello - prosegue - quei paesi e territori che desiderano mantenere la bellezza dei propri torrenti per incrementare il turismo, la pesca, le attività sportive e di divertimento".