Timpano (Pd), serve lavorare per città

"Serve lavorare per la città, non per gli interessi personali!". Il segretario regionale del Pd Sara Timpano esprime così il rammarico per l'abbandono da parte dei consiglieri comunali di Aosta Antonio Crea e Pietro Verducci del gruppo del Pd. "Ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni dei due consiglieri - spiega Timpano, confermando l'appoggio del Pd al sindaco Centoz - mi spiace sia emerso tanto astio, le motivazioni politiche non mi sono ancora ben chiare, mi è rimasta l'impressione che il problema dipenda solo da questioni di incarichi". Il segretario invita Verducci a "confrontarsi e spiegare le sue motivazioni nella prossima riunione degli iscritti di Aosta e nella prossima Direzione regionale". "Spero che i due consiglieri - aggiunge Timpano - daranno dimostrazione di leale collaborazione e lavoreranno per il bene della città dal gruppo misto di maggioranza, anche se trovo paradossale che un consigliere voglia rappresentare il Partito Democratico fuori dal gruppo Pd".