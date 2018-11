Pronti Defr e bilancio, lunedì in Giunta

(ANSA) - AOSTA, 22 NOV - Il documento di programmazione economica e finanziaria e il bilancio per il 2019 della Regione autonoma Valle d'Aosta sono pronti e saranno iscritti all'ordine del giorno dalla Giunta regionale, convocata per lunedì prossimo 26 novembre. Il bilancio ammonta a circa 1,2 miliardi di euro; il 90 per cento circa delle risorse disponibili saranno destinate alle spese correnti, mentre il restate 10 agli investimenti. Tale ripartizione è in linea con gli ultimi bilanci approvati. Il documento finanziario, presentato dall'assessore Stefano Aggravi, non prevede ancora le risorse indicate nell'accordo tra Regione e Governo, siglato la scorsa settimana, che saranno computate dopo l'approvazione della manovra finanziaria statale.