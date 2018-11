Pnv, governo scopo è via d'uscita

Aprire un dialogo con le altre forze politiche per superare l'impasse politica regionale con un governo di scopo. È quanto propone il movimento Pour Notre Vallée che indica una serie di priorità politiche da affrontare a breve e medio termine: bilancio regionale 2019-2021; modifica della legge regionale per le elezioni del Consiglio Valle; ripristino dell'elezione diretta dei Sindaci per i comuni sotto i 1.000 abitanti; modifica della legge regionale che disciplina gli interventi in materia di finanza locale relativamente ai criteri di riparto dei trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione; rappresentanza della Regione in seno al Parlamento europeo; nomina della Commissione paritetica; revisione del Regolamento interno del Consiglio Valle. Su questi ed altri temi Pnv avvierà subito le consultazioni "rimanendo aperta alle proposte che arriveranno da tutti i partiti e movimenti politici disponibili al dialogo".