Impegno civico, ok su convergenza temporanea

"Ricercare una convergenza temporanea su contenuti precisi e strutturati, su pochi punti programmatici qualificanti e perseguibili, chiedendo a tutti di non ragionare secondo la logica della spartizione ma di concentrarsi sulle priorità individuate": è l'ipotesi di lavoro alternativa che è stata avanzata dai consiglieri di Impegno Civico durante l'incontro con il "presidente incaricato" Albert Chatrian e i presidenti di Alpe, Uv, Uvp e Stella Alpina per trovare una soluzione alla crisi politica in Regione. "Si tratta di un rovesciamento di prospettiva, di un modo diverso di affrontare le criticità - scrivono i consiglieri di Impegno Civico - a cui potrebbero essere interessati anche altri gruppi, non solo chi era presente. Una ipotesi di lavoro, dunque, che tutti i gruppi politici dovrebbero valutare nei loro organismi".

Su questa ipotesi proseguono le trattative.