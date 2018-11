Corruzione in Vda, pm chiese 8 arresti

Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto otto arresti nell'ambito dell'operazione su un giro di corruzione in appalti pubblici, che interessava in particolare la Valtournenche. In dettaglio la procura aveva chiesto la detenzione in carcere per Fabio Chiavazza, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Valtournenche, e per gli imprenditori edili Loreno Maurizio Osvaldo Vuillermin, di 68 anni, Renza Dondeynaz (64) e Ivan Vuillermin (44), soci amministratori della Edilvu, e gli arresti domiciliari per Stefano Rossi di Piacenza, Rosario Andrea Benincasa Di Caravacio di Torino, l'ingegnere Corrado Trasino di Aosta e il funzionario Anas Adriano Passalenti. Il gip ha invece disposto la custodia cautelare in carcere solo per Chiavazza, i domiciliari per i tre imprenditori e l'obbligo di dimora e di firma per gli altri quattro. Su questa decisione il pm presenterà ricorso.