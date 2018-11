Crea e Verducci lasciano gruppo Pd Aosta

Antonio Crea e Pietro Verducci lasciano il gruppo del Pd del Consiglio comunale di Aosta e aderiscono al gruppo misto di maggioranza. Secondo i due esponenti "le crisi politiche che si susseguono nella Giunta e nella maggioranza, parallelamente alle forti criticità sul piano sociale e dell'amministrazione cittadina, non sono mai affrontate a partire da un ripensamento del Programma di legislatura per rilanciare l'attività amministrativa" e "il metodo è quello di frammentarie riunioni per riempire le caselle vuote relative a incarichi". "Pur mantenendo la collocazione nella maggioranza, stante il sistema elettorale maggioritario, si collocheranno nel Gruppo Misto, rappresentando le rispettive aree di appartenenza Psi e Pd, come prevede il regolamento del Comune di Aosta", spiegano.