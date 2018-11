Uvp, avanti progetto con Uv-Alpe-Sa

(ANSA) - AOSTA, 17 NOV - Il Conseil des communautés dell'Uvp "ribadisce e raccerta il mandato alla commissione politica per portare avanti il lavoro finalizzato a creare un progetto autonomista, federalista e progressista con Union valdotaine, Alpe e Stella alpina Valle d'Aosta e per proseguire l'azione per proporre una mozione di sfiducia costruttiva". E' quanto emerso a seguito di un incontro svoltosi giovedì 15 novembre, "dopo un'attenta analisi della situazione attuale inerente allo stallo politico in atto da dieci giorni; a conferma del fallimento del progetto politico 'Spelgatti'". Durante lo stesso incontro "si è deciso che, in mancanza di condizioni che portino ad un accordo politico in grado di dare stabilità alla formazione di una nuova maggioranza in Regione, i consiglieri di Union valdotaine progressiste si rendono disponibili a rassegnare le dimissioni, e i dirigenti del movimento saranno autorizzati a gestirle in questa fase delicata delle trattative".