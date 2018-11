Regione, incarico esplorativo a Chatrian

Le forze politiche Uv, Uvp, Alpe e Stella Alpina, che esprimono in Consiglio Valle 15 seggi su 35, hanno oggi affidato ad Albert Chatrian, capogruppo di Alpe, un "incarico esplorativo" per verificare le condizioni politiche per una nuova Giunta regionale, in sostituzione di quella presieduta da Nicoletta Spelgatti. Chatrian, secondo quanto si è appreso, dovrà interloquire tra oggi e domani con i possibili alleati Pnv, Emily Rini (Gruppo Misto) e Alberto Bertin (Impegno civico), ai quali sottoporrà un'ipotesi di programma elaborata dai movimenti autonomisti. Lunedì relazionerà alle commissioni politiche sull'esito dei colloqui e sulla possibilità di una mozione di sfiducia costruttiva all'attuale esecutivo regionale.