Valle d'Aosta sigla accordo con Mef

E' stato siglato a Roma l'Accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di Finanza pubblica. A sottoscriverlo il Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, e il Ministro Giovanni Tria. "Un accordo fondamentale per la Valle d'Aosta - commenta Spelgatti - che, dopo tanti anni di incertezze, stabilizza le finanze regionali assicurando, in un momento storico difficile, certezze finanziarie nel tempo, oltre a risolvere il contenzioso tra Regione e Stato, assicurando alla Valle d'Aosta 130 milioni di euro".