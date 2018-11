Uv-Alpe-Uvp-Stella alpina, c'è accordo

"Superando le divisioni e i personalismi che hanno caratterizzato l'ultimo periodo politico", Union valdotaine, Alpe, Union valdotaine progressiste e Stella alpina hanno firmato un accordo per la creazione di un "progetto politico autonomista, federalista e progressista, in armonia con i principi statutari di Autonomia". L'obiettivo è "affrontare l'attuale contingenza e i futuri appuntamenti politico-amministrativi della nostra regione su basi ideali, metodi e valori comuni, garantendo il rispetto delle singole identità politiche". I movimenti hanno quindi istituito un tavolo di lavoro congiunto per "elaborare i punti programmatici caratterizzanti l'azione politica al fine di dare risposta all'attuale crisi e di progettare le linee future per lo sviliuppo della Valle d'Aosta".