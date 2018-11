Eni, falda contaminata solo in un pozzo

(ANSA) - AOSTA, 16 NOV - In merito alla contaminazione della falsa acquifera dopo lo sversamento di idrocarburi da una stazione di pompaggio a Pollein, Eni "conferma che solo un pozzo interno al sito ha evidenziato un'alterazione dello stato qualitativo della falda e che sono immediatamente stati attivati i sistemi di emungimento delle acque dai piezometri esistenti".

"In parallelo - prosegue l'azienda in una nota -, al fine di caratterizzare ulteriormente la falda nella zona della stazione di pompaggio, sono in corso di realizzazione nuovi piezometri, due dei quali già in funzione. Al momento non presentano evidenza di ulteriore contaminazione. Dalla scorsa settimana è in corso il monitoraggio di cinque pozzi privati esterni che a oggi hanno sempre restituito risultati conformi". Eni sostiene che la causa dell'evento del primo novembre "possa essere attribuita al malfunzionamento di una valvola di non-ritorno posta sulla linea di svuotamento, mediante pompa, del sistema di raccolta dei drenaggi della sala pompe del greggio".