Impasse per incontro tra autonomisti e Lega-Mouv

Si è arenata su una 'questione di metodo' l'ipotesi di un incontro tra la Lega Valle d'Aosta e Mouv' da una parte e gli autonomisti di Union valdotaine, Uvp, Alpe, Stella Alpina e Gruppo Misto dall'altra. Se dal Carroccio e dal Mouv sono partite ieri sera alcune telefonate di invito a incontri bilaterali con i singoli movimenti, la condizione posta dal fronte autonomista (che conta 16 consiglieri regionali) è stata invece quella di un incontro congiunto. Nel frattempo, dopo la sottoscrizione del "progetto politico autonomista, federalista e progressista" di ieri, in serata si riuniranno gli organismi politici dell'Union valdotaine, di Alpe e dell'Uvp.

Secondo l'agenda resa nota dal 'gruppo dei 16' domani la proposta sarà estesa ad "altri gruppi consiliari, sensibilità o singoli eletti" per definire un eventuale "contratto di governo di scopo che possa traghettare la nostra regione al superamento dello stallo attuale, senza il quale, la naturale conseguenza non potranno che essere le elezioni anticipate".