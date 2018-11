Fontina, 56 produttori a Modon d'Or 2018

(ANSA) - VALPELLINE (AOSTA), 15 NOV - Sono 56 i produttori che partecipano al Modon d'or Concorso Nazionale Fontina d'Alpage che premierà la migliore Fontina Dop del 2018.

L'iniziativa, organizzata dall'Assessorato regionale all'agricoltura e ambiente, in collaborazione con la Chambre Valdôtaine e la Fondation Grand Paradis, è stata presentata oggi a Valpelline. La selezione sarà fatta da tre giurie: una tecnica, una con operatori del territorio e una di eccellenza.

Le dieci Fontine d'alpeggio DOP che ottengono il punteggio più alto saranno classificate Médailles d'or. Alle migliori tre sarà poi assegnato il Modon d'or 2018 nella serata di premiazione che si svolgerà il 24 novembre, alle 21, nel Castello Sarriod de la Tour, a Saint-Pierre. "La valorizzazione della Fontina, prodotto DOP simbolo alimentare della Valle d'Aosta, - ha spiegato l'assessore Elso Gerandin - promuove anche il nostro territorio e il lavoro degli agricoltori che negli alpeggi in estate e a valle in inverno producono questo prodotto di eccellenza".