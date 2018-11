Cva assumerà altre 52 persone

(ANSA) - AOSTA, 15 NOV - Dopo i bandi per 10 posti di lavoro, il gruppo idroelettrico valdostano Cva prevede in futuro di aprire una selezione per altre 52 posizioni, di cui tre con licenza media (operai), 21 diplomati, 15 con laurea triennale e 13 con laurea magistrale quinquennale. L'obiettivo - fa sapere l'azienda - è di stabilizzare "quelle posizioni che si sono dimostrate nel tempo necessarie e strutturali alle attività aziendali e che al momento sono coperte con contratti interinali", ma anche di incrementare la forza lavoro aziendale.