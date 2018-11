Antenna Sylvenoire: Tar,no a sospensione

Il Tar di Aosta ha rigettato l'istanza cautelare di 12 cittadini per la sospensione del provvedimento con cui lo Sportello unico degli enti locali della Valle d'Aosta, nel marzo scorso, ha concesso l'autorizzazione alla società Galata spa per la costruzione di un'antenna di comunicazione a Sylvenoire (Aymavilles), nel parco nazionale del Gran Paradiso. La discussione nel merito sarà affrontata nell'udienza del 13 febbraio 2019.



Secondo i giudici "i denunciati profili di danno di tipo sanitario riconducibili eventualmente al fenomeno di emissione di onde elettromagnetiche non sono, allo stato, concretamente rilevabili in ragione della non ancora avvenuta installazione degli apparati di radio - telecomunicazione (circostanza pacificamente ammessa dalle parti )".



Inoltre "il pregiudizio patrimoniale paventato dai ricorrenti (deprezzamento degli immobili di loro proprietà) risulta genericamente dedotto e comunque anche sulla scorta della documentazione prodotta non ictu oculi rilevabile".