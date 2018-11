Verifiche su ponte Chevril a Aymavilles

(ANSA) - AOSTA, 14 NOV - Si svolgeranno domani, dalle 8.45 alle 12.15, le indagini sul ponte della strada regionale n.47 di Cogne, in località Chevril, a Aymavilles. In questa fascia oraria la viabilità sarà interrotta. L'intervento ha come obiettivo la progettazione degli interventi di risanamento e rientra - ha spiegato l'assessore Stefano Borrello - in un programma avviato dall'assessorato regionale alle opere pubbliche. Un'analoga verifica è stata fatta lo scorso 11 ottobre sul cavalcavia ferroviario di La Salle, dove nel secondo semestre del 2019 sono in programma lavori che costeranno 695 mila euro.