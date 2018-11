Riaperta strada statale 26 per La Thuile

E' stata riaperta la strada statale 26 a Pré-Saint-Didier, chiusa dal primo novembre scorso per il crollo di un masso. "La Regione ha terminato le opere di messa in sicurezza e l'Anas ha disposto la riapertura", spiega il sindaco, Riccardo Bieller. Il crollo, avvenuto al chilometro 136, era legato al maltempo e, per raggiungere La Thuile, aveva costretto all'impiego di una viabilità alternativa lungo la strada per il colle San Carlo.