Lavevaz, in attesa risposta Lega-Mouv

"Stiamo aspettando che Lega e Mouv' ci dicano se sono disponibili e quando per un incontro nei prossimi giorni o nelle prossime ore". Lo spiega il presidente dell'Union Valdotaine, Erik Lavevaz, dopo che ieri il 'gruppo dei 13' (Uv, Uvp e Alpe) ha incontrato Impegno civico, Stella Alpina, Pnv-Area civica e Gruppo Misto sulla crisi politica regionale. "La nostra posizione è sempre stata di non partire con l'ipotesi di formare una maggioranza con 18 consiglieri regionali ma di coinvolgere i movimenti e cercare una condivisione politica più ampia possibile - spiega Lavevaz - è chiaro però che se in numeri torneranno a essere 18 bisognerà pur cercare di decidere se andare avanti a 18, oppure una soluzione bisogna trovarla, una risposta bisognerà darla".

L'agenda dei prossimi appuntamenti politici dell'Union valdotaine prevede la convocazione per giovedì di un Conseil fédéral, poi tra venerdì e l'inizio della prossima settimana un secondo giro di consultazioni.