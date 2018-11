Sport invernali, Cse resta Courmayeur

Il Centro sportivo esercito di Courmayeur rimane centrale rispetto alla strutturazione dell'attività agonistica e di allenamento, nonché sede del Comando. E' quanto ribadito dal comandante delle Truppe Alpine, Generale di Corpo d'Armata Claudio Berto, e dal comandante del Centro di addestramento alpino, Generale di Brigata Salvatore Paolo Radizza, durante un incontro con il Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, e l'assessore allo Sport, Claudio Restano. "L'Esercito ha evidenziato - si legge in una nota - che a Brunico è previsto un punto di appoggio logistico in una caserma del Centro addestramento alpino, a supporto principalmente degli atleti di lingua tedesca e originari di quel territorio, che sceglieranno di avvalersene". La Regione, "non nascondendo le proprie preoccupazioni rispetto alle possibili ricadute", prende atto che "l'obiettivo primario rimane il favorire l'attività sportiva degli atleti e consolidare i successi che hanno portato i militari del Cse in testa alle classifiche Fisi".

"Stante l'importanza del Centro sportivo esercito per Courmayeur e per la Valle d'Aosta - prosegue la nota - si è convenuto di mantenere costanti contatti per seguire, congiuntamente, il progetto di iniziativa dell'Esercito, anche per valorizzare concretamente quanto già in essere e verificare la possibilità di nuove sinergie tra Regione e Militari per migliorare i rapporti in ambito sportivo".