Carabinieri,260 militari in Piemonte-VdA

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Sono 260 i nuovi carabinieri che arrivano oggi ai Comandi Carabinieri del Piemonte e della Valle D'Aosta per rinforzare i reparti territoriali e le stazioni dei carabinieri forestali.

"La scelta di destinare i giovani militari alle stazioni - spiegano dall'Arma in una nota stampa - ha come scopo quello di aumentare i servizi preventivi e la proiezione esterna, così da fornire una pronta ed efficace risposta ai cittadini. I nuovi carabinieri - si legge - sono stati istruiti su un progetto formativo che, oltre a certificare le competenze tecniche acquisite dal militare, forniscono loro la capacità di utilizzarle al meglio, anche in situazione critiche".

I nuovi carabinieri nell'area metropolitana di Torino sono 84, 42 in provincia di Cuneo, 22 in quella di Alessandria. E ancora, 17 in provincia di Novara, 11 nel Verbano, 12 tra Vercelli, Asti e Biella; 12 infine quelli in Valle d'Aosta.