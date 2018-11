Casinò, ok bilancio 2017 buco 21,5 mln

L'Assemblea dei soci della Casinò de la Vallée Spa ha approvato, in convocazione straordinaria, il bilancio d'esercizio 2017. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della mancata concessione da parte del tribunale della procedura di concordato preventivo in bianco, avanzata dall'amministratore unico per superare l'attuale crisi finanziaria.

Il documento contabile prevede un 'rosso' di 21,5 milioni di euro. "Il concordato - ha spiegato l'amministratore unico, Filippo Rolando - è l'unico strumento per evitare l'apertura di un procedimento irreversibile. Lunedì prossimo presenteremo la nuova istanza di concordato comprensiva del bilancio. Le cifre sono rimaste le stesse ed è stata inserita una nuova relazione ad integrazione del bilancio". "O si approvava il bilancio - ha concluso - o si saltava".



Rolando, senza soluzioni chiedo fallimento - "Se si lavora bene un piano si riesce a tirare fuori. Se non fosse possibile, mi

assumerò le responsabilità. Se vedo che non c'è spazio di

soluzione sarò io a chiedere il fallimento". Lo ha detto

l'amministratore unico della Casinò de la Vallée Spa Filippo

Rolando, al termine dell'assemblea dei soci che ha approvato il

bilancio 2017, 'conditio sine qua non' per la presentazione di

una nuova istanza di concordato preventivo. "Auspichiamo che il

tribunale - ha aggiunto - ci consenta di accedere a questo

istituto".



L'amministratore ha poi detto di "non avere

intenzione di chiedere soldi alla Regione".

L'assessore regionale alle Finanze, Stefano Aggravi, ha poi

aggiunto, rispondendo alle domande dei giornalisti: "Non ho

nessun rimpianto per la mancata concessione dei 6 milioni di

euro previsti da una legge regionale".