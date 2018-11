Marché vert Noel, casting per Babbo Natale

Un casting per cercare un Babbo Natale per il Marché Vert Noël, il celebre mercatino di Natale di Aosta in programma dal 24 novembre al 6 gennaio.

L'iniziativa è promossa dall'associazione valdostana degli albergatori e delle imprese turistiche della Valle d'Aosta. "Non serve un curriculum particolare - si legge in una nota - ma occorrono presenza fisica, capacità di relazionarsi con i bimbi e l'immancabile allegria che caratterizza il personaggio che ogni bambino attende nella notte più magica dell'anno". Il Babbo Natale avrà il compito di presiedere e animare la casetta allestita all'interno del percorso del Marché Vert Noël per tre ore al giorno, dalle 14 alle 17, nei fine settimana e durante alcuni giorni clou delle festività. L'abito di scena sarà fornito dall'Adava. E' previsto un compenso. Le selezioni verranno effettuate ad Aosta nel pomeriggio di giovedì 15 novembre.