Masso su statale 26 a Pre-St-Didier

(ANSA) - AOSTA, 1 NOV - Un masso è caduto poco dopo le 10 sulla strada statale 26 a Pré-Saint-Didier, poco a valle della prima galleria che porta a La Thuile (al chilometro 136).

"Nessun veicolo e' rimasto coinvolto", spiega il sindaco, Riccardo Bieller. La strada è al momento chiusa in attesa delle operazioni di sgombero e messa in sicurezza. "Le condizioni meteo impediscono di svolgere un sopralluogo in elicottero per verificare la situazione dall'alto", aggiunge il primo cittadino.

Il maltempo ha creato anche altri problemi. I vigili del fuoco sono intervenuti nel centro anziani di viale Europa, ad Aosta, per l'allagamento della tromba dell'ascensore. In bassa Valle invece sono stati chiamati a seguito della caduta di diverse piante.