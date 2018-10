Grand prix biliardo, oltre 2.000 stecche

Saranno oltre 2.000 i partecipanti al Gran Premio di biliardo "specialità Goriziana", che si svolgerà a Saint-Vincent dal 17 novembre al 2 dicembre. Il numero di iscrizioni ha superato quello dell'anno scorso (1.904) in pochi giorni. "Il Gran Premio è da sempre l'appuntamento più atteso della stagione agonistica - dichiara il presidente della Fibis, Andrea Mancino - perchè la formula di gioco piace e la macchina organizzativa ormai rodata garantisce ogni volta la perfetta riuscita dell'evento". Per Claudio Restano, assessore regionale allo sport e turismo, "la Valle d'Aosta ha un rapporto molto positivo con il biliardo e una tradizione che nel passato ha portato alcune grandi manifestazioni anche di carattere mondiale al Casinò di Saint-Vincent: il connubio sport e turismo è quanto mai attuale e rappresenta un atout che vogliamo perseguire per permettere di esplorare la nostra regione anche dal punto di vista culturale, paesaggistico ed enogastronomico".